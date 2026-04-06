Российские и белорусские спецслужбы пресекли канал поставки наркотиков в Крым

Сотрудники ФСБ совместно с российской и белорусской таможнями пресекли канал поставки наркотиков в Крым. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

По данным следствия, 57-летний бизнесмен из Симферополя через принадлежащие ему аптеки организовал поставки таблеток с кодеином с Украины в Россию через территории Польши и Белоруссии. Для этого он втемную использовал курьеров.

В общей сложности у него изъяли более 3,5 тысячи таблеток, которые мужчина прятал в упаковках из-под спортивного питания. Против него возбудили уголовное дело. Организатору схемы грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Кодеин — синтетический аналог героина. Продажа препаратов с ним с 2012 года разрешена только по рецепту.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли поставку синтетических наркотиков на полуостров. Следствие считает, что канал попытались организовать двое жителей Керчи, купивших в Санкт-Петербурге 250 граммов метадона и привезших в свой город.