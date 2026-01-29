Россиянку заочно приговорили за участие в украинском нацбате

СК: россиянку Толопу заочно приговорили к 9 годам колонии за участие в «Айдаре»

Суд заочно приговорил гражданку России Юлию Толопу к девяти годам колонии общего режима за участие в украинском террористическом батальоне «Айдар»*. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Россиянку признали виновной по статье Уголовного кодекса «Участие в террористическом сообществе». Суд и следствие установили, что в 2014 году Толопа выехала на территорию Украины и добровольно вступила в ряды запрещенного в России «Айдара»*.

В 2014–2015 годах она принимала участие в боевых действиях на территории Луганской и Донецкой народных республик в должности командира БМП-2. Толопу объявили в международный розыск.

В октябре 2025 года Южный окружной военный суд приговорил 15 участников батальона «Айдар»* на срок от 16 до 21 года колонии.

Также житель Крыма получил 10 лет колонии по уголовному делу об участии в террористической организации.

*Запрещенная в России террористическая организация.