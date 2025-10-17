Суд приговорил 15 участников батальона «Айдар» к срокам до 21 года колонии

Южный окружной военный суд вынес приговор 15 участникам запрещенного в России батальона «Айдар»*. Об этом сообщили в пресс-службе суда .

Фигуранты дела признаны виновными в участии в террористическом сообществе, попытке насильственного захвата власти и прохождении обучения для совершения терактов. По данным следствия, осужденные в разное время вступили в батальон «Айдар»* и принимали участие в его деятельности, направленной на свержение власти и изменение конституционного строя Донецкой Народной Республики.

Как установил суд, Николай Чуприна, Тарас Радченко, Семен Забайрачный, Сергей Никитюк, Игорь Гайоха, Александр Таранец, Владимир Макаренко, Роман Недоступ, Владислав Ермолинский и Сергей Калинченко проходили обучение в составе батальона по физической, огневой, тактической, инженерной и медицинской подготовке. На занятиях они изучали правила обращения с оружием, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

Кроме того, Андрей Шолик, Вячеслав Байдюк, Виталий Крохалев, Роман Недоступ, Сергей Калинченко и Виталий Грузинов до вступления в батальон участвовали в боевых действиях против сил ДНР и ЛНР в составе подразделений ВСУ. Недоступ, Калинченко и Грузинов также проходили обучение в украинских учебных центрах, где получили навыки для участия в военных действиях.

Суд назначил Шолику, Байдюку и Крохалеву по 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима, Дмитрию Федченко — 15 лет, Чуприне — 20 лет, Грузинову, Недоступу и Калинченко — по 21 году, Радченко, Забайрачному, Никитюку, Таранцу и Ермолинскому — по 20 лет, Гайохе и Макаренко — по 18 лет.

В июне сообщалось о попытках «Айдара»* прорваться на территорию населенного пункта Теткино в Курской области.

*Признан террористической организацией и запрещен в России.