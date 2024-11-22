Россиянку, выбросившую тело сына в чемодане, признали вменяемой

Жительницу Перми, которая убила своего девятилетнего сына и выбросила его тело на помойку в чемодане, признали вменяемой по итогам психолого-психиатрической экспертизы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

«Экспертиза завершена, женщина признана вменяемой. Вероятно, в начале следующего года, в январе, дело будет завершено», — пояснил собеседник агентства.

Позже в пермском управлении СК России подтвердили, что по результатам экспертизы женщина полностью осознавала, что делает, была способна руководить своими действиями.

Расследование уголовного еще продолжается.

Тело убитого ребенка обнаружили рядом с мусорными контейнерами на Монастырской улице в Перми этим летом. Правоохранители задержали мать мальчика, Ирину Шатову, обвинив ее в убийстве сына.

Ранее в СК сообщили, что Шатова полностью признала вину и рассказала, как убивала своего ребенка. По словам соседей детоубийцы, мальчик не посещал школу и не гулял на улице, а сама женщина часто ругалась со своим сожителем.