Россиянка отгрызла пальцы трехлетнему сыну на глазах у соседей

Жильцы самарского ЖК «Логика» отбили у местной жительницы трехлетнего сына. Женщина откусила ребенку два пальца на руке и пыталась укусить его за лицо. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом задержания женщины.

Осведомленный источник заявил, что пострадавшего ребенка доставили в больницу, где врачи ампутировали оставшиеся обрывки двух пальцев. Остальные раны ребенку зашили.

Свидетели нападения и жильцы дома заявили, что ничего необычного ранее за семьей пострадавшего мальчика не замечали. Но в момент нападения матери на ребенка ее мужа и 10-летней дочери дома не было.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство ребенка. Как сообщила пресс-служба областного главка СК, полицию вызвали соседи, которые нашли трехлетнего мальчика с ранами на руках и лице.

Правоохранители передали ребенка бригаде скорой помощи, а также пресекли противоправные действия его родителей. Мальчик получил всю необходимую помощь. Угрозы для его жизни нет.

Сейчас на месте работают криминалисты, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Также следователи подготовили ходатайство в суд для избрания меры пресечения для матери мальчика.

В начале января полиция США задержала мужчину, который отгрыз нос своей возлюбленной. На такой поступок он решился, потому что после разрыва девушка устроилась на работу в стриптиз-клуб. Осмотревшие пострадавшую врачи заявили, что теперь ей требуется серьезная пластическая операция.