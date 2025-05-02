ФСБ задержала жительницу Дагестана за подготовку теракта в Хасавюрте

Силовики задержали в Дагестане пособницу террористов, которая планировала устроить взрыв в Хасавюрте. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По версии следствия, задержанная 1996 года рождения собиралась подорвать здание правоохранительных органов с помощью самодельной бомбы.

Сотрудники ФСБ нашли у жительницы Дагестана компоненты для изготовления СВУ, а в принадлежавших ей средствах связи обнаружили переписку с боевиком из террористической организации. Задержанная обсуждала с ним в мессенджере Telegram план подрыва и дала присягу террористам.

На допросе женщина призналась, что куратор дал ей задание устроить взрыв в Хасавюрте 9 мая.

Ранее в Королеве задержали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта против военнослужащего. ФСБ пресекла преступление, правоохранители проводят допрос пособника террористов.