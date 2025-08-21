Жительницу Крыма приговорили к 15 годам за подготовку теракта на железной дороге

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жительницу Симферополя к 15 годам лишения свободы за подготовку теракта и госизмену. Об этом сообщили 360.ru в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, женщина по заданию украинских спецслужб планировала поджечь релейный шкаф «Крымской железной дороги», чтобы сорвать военные перевозки. У нее изъяли самодельные зажигательные устройства, комплектующие и телефоны.

Следствие установило, что действия фигурантки координировались с территории Украины через мессенджер. Суд признал ее виновной по статьям о приготовлении к теракту и госизмене, назначив 15 лет колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы.

Ранее правоохранительные органы в Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта на железной дороге. Подозреваемые подожгли вышку сотовой связи.