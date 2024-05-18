Подросток зарезал домработницу в Новой Москве из-за бытовой ссоры | 360°

Криминал 18 мая 2024, 00:23 Подросток зарезал домработницу в Новой Москве из-за бытовой ссоры СК: в Новой Москве 16-летний подросток в ходе конфликта зарезал домработницу Freepik

Читать 360 в

Подросток в ходе конфликта убил домработницу, ее тело с ножевыми ранениями нашли в частном доме в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«По данным следствия, 17 мая 2024 года в доме, расположенном в поселке Первомайское в Новой Москве, обнаружено тело женщины 1957 года рождения с множественными ножевыми ранениями», — сообщило ведомство.

Реклама

По подозрению задержали 16-летнего юношу. Он признался, что в ходе конфликта схватил нож и несколько раз ударил домработницу. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Накануне житель Иркутской области зарезал жену прямо в ЗАГСе, куда супруги пришли писать заявление на развод. Женщина скончалась на месте.