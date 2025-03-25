Россиянин получил пожизненный срок за создание сети нарколабораторий

Ивановский областной суд огласил приговор организатору и 13 участникам преступной группировки, занимавшейся созданием и обеспечением работы нарколабораторий на территории региона. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Силовики пресекли их преступную деятельность в 2020 году. Тогда они задержали жителей Москвы и Владимирской области, которые руководили подразделениями группировки, и ее участников из Московской, Саратовской, Волгоградской, Ивановской областей и Кабардино-Балкарии. В их числе был и руководящий сотрудник одного из органов самоуправления Ивановской области.

Против россиян возбудили уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества или участии в нем, незаконном сбыте огнестрельного оружия, незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере.

Присяжные заседатели, рассматривающие дело, признали всех подсудимых виновными. Организатору группировки назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы и штрафа в размере двух миллионов рублей. Участники преступного сообщества получили от 10 до 20 лет колонии.

«Кроме того, в общей сложности осужденные должны выплатить государству штраф — более девяти миллионов рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее Мокшанский районный суд Пензенской области огласил приговор фигурантам уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. На скамье подсудимых оказались местные жители в возрасте 22 и 27 лет. Одному из фигурантов назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, второму — семь. Осужденные будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.