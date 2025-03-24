Двух мужчин осудили за крупный сбыт наркотиков через тайники-закладки под Пензой

Мокшанский районный суд огласил приговор фигурантам уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. На скамье подсудимых оказались местные жители в возрасте 22 и 27 лет. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Пензенской области.