Двух мужчин осудили за крупный сбыт наркотиков через тайники-закладки под Пензой

Мокшанский районный суд огласил приговор фигурантам уголовного дела о сбыте наркотиков в крупном размере. На скамье подсудимых оказались местные жители в возрасте 22 и 27 лет. Об этом сообщил сайт «Пенза Пресс» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Пензенской области.
Правоохранители установили, что обвиняемые реализовывали запрещенные вещества на территории региона через тайники-закладки. Одному из фигурантов назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, второму — семь. Осужденные будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
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