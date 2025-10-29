Россиянин получил четыре года принудительных работ за слив данных абонентов

Бывшего сотрудника мобильного оператора в Подмосковье приговорили к четырем годам принудительных работ за неправомерный доступ к базе данных абонентов и передачу сведений третьим лицам. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Москве и Московской области.

По данным спецслужбы, Анатолий Стаюнин 2002 года рождения, работая в офисе продаж, неоднократно использовал служебный доступ для просмотра лицевых карточек клиентов и продавал коммерческую информацию о владельцах номеров за денежное вознаграждение.

Материалы оперативно-разыскной деятельности передали в следственные органы, после чего в отношении Стаюнина возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и разглашении коммерческой тайны (ч. 3 ст. 272 и ч. 3 ст. 183 УК РФ).

Орехово-Зуевский городской суд признал Стаюнина виновным и назначил ему четыре года принудительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Кроме того, ему запретили три года заниматься деятельностью, связанной с оказанием услуг связи. Приговор вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, то российские операторы связи с ноября получат право блокировать лишние сим-карты, если одного человека оформили более 20 номеров.