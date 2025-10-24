Операторы связи в России с ноября получат право блокировать сим-карты

Российские операторы связи с ноября получат право блокировать лишние сим-карты, если одного человека оформили более 20 номеров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на законодательные поправки.

Операторов обязали проверить данные об абонентах, до 1 апреля 2025 года заключивших договоры об оказании услуг мобильной связи, а также сведения о числе у них абонентских номеров.

Согласно действующим нормам, физическому лицу могут предоставить не более 20 номеров в совокупности. До 1 ноября абонентам необходимо расторгнуть лишние договоры с операторами на оказание услуг связи.

В документе говорится, что если эти обязанности не исполнят до указанного срока, операторы вправе отказывать в услугах связи этим абонентским номерам.

Ранее Минцифры обнаружило 1,2 миллиона сим-карт в России, оформленных на 56 человек.