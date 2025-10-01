Причастных к подготовке массовых убийств в регионах задержала ФСБ

Правоохранители провели предупредительно-профилактические мероприятия в отношении 325 администраторов и пользователей деструктивных интернет-ресурсов в 75 регионах России. Об этом сообщил ЦОС ФСБ.

Цель мероприятий состояла в недопущении распространения идеологии насилия, массовых убийств и суицида среди молодежи.

«В результате задержаны пять граждан России, причастных к подготовке массовых убийств в городах Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле, а также трое несовершеннолетних жителей Челябинской области», — заявили в ведомстве.

Задержанные планировали совершить теракт на транспортном объекте. В их жилищах нашли детали для изготовления взрывчатки, холодное оружие, пропагандистские материалы украинских террористов, нацистскую символику и планы подготовки вооруженных нападений.

«Наряду с этим пресечена деятельность 59 администраторов каналов и чатов мессенджера Telegram, распространявших неонацистскую и террористическую идеологию», — отметили в ЦОС.

Против девяти человек возбудили уголовное дело по статьям об участии в террористической деятельности, публичных призывах к терроризму и экстремизму, незаконном хранении взрывчатки. Также приняли меры профилактики в отношении 258 человек, попавших под влияние модераторов деструктивных идеологий.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Мордовии за привлечение детей к терактам на железной дороге. Самому злоумышленнику 18 лет.