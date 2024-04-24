Россиянин погиб при попытке взорвать соседа в гараже | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 19:21 Россиянин погиб при попытке взорвать соседа в гараже СК Ставрополья: житель поселка Загорский погиб при попытке подрыва соседа

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Недовольный поведением соседа житель ставропольского поселка Загорский решился на убийство. Он принес в гараж обидчика гранату и устроил взрыв. Как сообщила пресс-служба краевого главка СК, владельца постройки увезли в больницу, а подрывник умер на месте от полученных ран.

В ведомстве заявили, что соседи долго конфликтовали между собой. Поставить точку в отношениях один из фигурантов решил радикальным способом.

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Правоохранители завели уголовные дела о покушении на убийство общеопасным методом, а также о незаконном приобретении и хранении взрывчатки.

По данным источника 360.ru, боеприпас обиженный на поведение соседа приобрел заблаговременно и хранил дома.

Сестра погибшего заявила, что раньше он дружил с соседом, но несколько лет назад мужчины прекратили общаться и даже не здоровались при встрече. О планах брата и где он взял взрывное устройство, она не знала. Получившего ранения соседа женщина назвала скользким человеком, который все делал исподтишка. В виновность брата она не поверила.

Осведомленный источник 360.ru заявил, что пострадавшего при взрыве доставили в больницу без сознания. Врачи провели ему операцию после которой констатировали, что пациент находится в стабильно тяжелом состоянии.