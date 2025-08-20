Жителя Кузбасса обвинили в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей

Жителя Кемерово обвинили в убийстве двух женщин и покушении на жизнь третьей

В Кемерове мужчина напал с ножом на трех женщин. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Жертвами стали его сестра и соседка, еще одна женщина получила тяжелые ранения и находится в больнице.

По данным следствия, трагедия произошла 18 августа в доме на улице Воронежской. Во время ссоры мужчина ударил сестру кухонным ножом, после чего ранил соседку и еще одну гостью. Сестра погибла на месте, соседка скончалась в больнице, третья пострадавшая находится в реанимации.

Мужчину задержали сотрудники СК и МВД, ему предъявлено обвинение в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего.

