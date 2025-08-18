Убившего соседа ножом мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы в Химках

Убившему соседа мужчине вынесли приговор в Химках. Его лишат свободны на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Алексея Цецервова признали виновным в убийстве соседа. Происшествие произошло на Совхозной улице в Левобережном микрорайоне.

Потерпевший неоднократно делал замечания подсудимому из-за нарушения режима тишины. В ночь на 17 марта этого года мужчина поднялся на этаж выше и попросил выключить музыку, однако Цецервов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, схватил нож и нанес жертве удар в области грудной клетки. Мужчина скончался на месте.

Химкинский суд приговорил Алексея Цецервова к девяти годам лишения свободы.