Россиянин избил трехлетнего сына на самокате и подпал под уголовное дело

Отец из Татарстана избил трехлетнего сына за наезд на самокате

Житель Набережных Челнов нанес сильный удар трехлетнему сыну, который случайно наехал на него на самокате. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое очевидцами.

На опубликованных кадрах отец с сыном стояли в арке многоэтажного дома. Мальчик встал на самокат и при движении немного задел родителя. В ответ мужчина нанес ребенку удар, который свалил его с ног.

Республиканские следователи завели против отца ребенка уголовное дело о хулиганстве. Расследование под свой контроль поставил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В конце мая житель Воронежа заставил своего сына избить школьников, которые в ходе игры на детской площадке случайно попали по мальчику мячом. Видео с места разошлось по социальным сетям, где на него наткнулись сотрудники прокуратуры. Ведомство начало проверку случившегося.