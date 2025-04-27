Россиян предупредили о трех самых популярных мошеннических схемах

Среди используемых мошенниками в России преступных схем особенно популярны три направления. Об этом RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

Первым направлением стал классический фишинг, при котором злоумышленники крадут данные пользователей. Вторым — маскировка под сотрудников государственных структур.

«В-третьих, набирают обороты финансовые пирамиды, особенно в сфере криптовалют и псевдоинвестиционных проектов, где людям обещают сверхдоходы, а затем исчезают с их сбережениями», — рассказал Силаев.

Также с 2023 года активно растет использование преступниками новых технологий. Например, мошенники применяют дипфейки и имитацию голосов родственников для просьб о денежном переводе. Возросла и частота атак на умные дома.

Ранее россиян предупредили о еще одной мошеннической схеме. Аферисты стали звонить детям под видом учителей.