Мошенники начали звонить детям под видом учителей

Мошенники стали активно использовать новую схему обмана. Они звонят детям под видом сотрудников школ, сообщил РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

«Одна из реализуемых ими схем — звонок от „классного руководителя“ или „директора школы“ с сообщением о срочном инциденте», — предупредил он.

Во время такого звонка ребенку говорят, что его родители якобы попали в больницу или в полицию. Для помощи необходимо срочно передать деньги «курьеру» или перевести средства на счет. Запаниковав, школьник может выполнить требования злоумышленников.

Мошенники также могут предложить ребенку принять участие в якобы важном опросе или школьном проекте, для этого им нужно предоставить личные данные своих родителей.

Кроме того, злоумышленники рассказывают детям, что от имени школы проводится специальная акция или сбор средств на нужды класса. При такой схеме обмана ребенку нужно передать деньги «представителю школы», который придет к нему домой.

Также аферисты направляют детям предложение вступить в «закрытый школьный чат» или скачать «важное школьное приложение». В реальности такие ссылки ведут на фишинговые сайты или к вредоносным программам, способным перехватывать личные данные.