Россиян предупредили о смертной казни по делу об убийстве в Таиланде

РИА «Новости»: суд в Паттайе рассмотрит дело о похищении и убийстве россиянина

Двум гражданам России, обвиняемым в Таиланде в похищении, убийстве и сокрытии тела Михаила Емельянова, грозит смертная казнь. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в правоохранительных органах, присутствовавший на заседании суда в Паттайе.

Назначенный судом адвокат предупредил обвиняемых Дмитрия Маскалева и Ярослава Демидова, что уголовный кодекс Таиланда предусматривает смертную казнь за похищение человека с вымогательством выкупа, повлекшее смерть. При признании вины суд может заменить смертный приговор пожизненным заключением.

На первом заседании 17 июня Маскалев частично признал вину, отрицая похищение и вымогательство. По данным источника, он признал убийство по неосторожности, расчленение и захоронение тела. Демидов заявил о невиновности.

«Сейчас он рассказывает о пьяной драке с Емельяновым, который, по его словам, „неудачно упал“ во время потасовки», — рассказал источник.

Михаил Емельянов пропал в Паттайе 7 января. Убийцы расправились с ним тот же день и почти две общались с родственниками, требуя выкуп за якобы живого человека.