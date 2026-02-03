Расфасовали в пять ям. Вскрылись шокирующие детали убийства россиянина в Таиланде

Злоумышленники убили россиянина Михаила Емельянова еще в день похищения в Таиланде. Его поиски при этом продолжались еще почти месяц. Детали преступления РИА «Новости» раскрыли в полиции королевства.

Следствие выяснило, что 30-летнего россиянина преступники убили сразу, 7 января. Заработать они решили уже на его теле. Почти две недели злоумышленники переписывались с семьей Емельянова, требуя деньги за «освобождение». Выкуп за это время вырос до 140 тысяч долларов.

Все это время родные надеялись, что мужчина жив.

Полиция обнаружила тело пропавшего россиянина только 1 февраля. Чтобы скрыть следы, преступники расчленили его и закопали в пяти разных ямах возле пруда.

Емельянов был владельцем небольшой точки по продаже психоактивных веществ. В январе он отправился на бизнес-встречу в Бангкок. Мужчина предупредил мать, что если перестанет выходить на связь, нужно начать его розыск.

Позже полиция Таиланда сообщила об аресте двух граждан России. Их подозревают в причастности к убийству Емельянова.