Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой сигнализации
Мошенники похитили у пенсионера в Москве 1,8 млн рублей с помощью новой схемы
Телефонные аферисты придумали новую схему мошенничества, получая код доступа к «Госуслугам» под предлогом установки в доме сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
Жертвой злоумышленников стал 81-летний пенсионер. Неизвестный позвонил мужчине и рассказал, что для сигнализации, которую якобы оборудуют в его многоквартирном доме, нужно изготовить ключи. Преступник попросил назвать код из СМС, а получив его, завершил разговор.
Сразу после этого пенсионеру пришло сообщение, что его данные и денежные средства заполучили мошенники. В качестве подтверждения аферисты даже прислали фото служебного удостоверения лжесотрудника финмониторинга.
Пожилой москвич поверил злоумышленникам и под предлогом удаления вирусов с компьютера и телефона предоставил им доступ к устройствам. Мошенникам удалось похитить 1,8 миллиона рублей.
«Никогда и никому не сообщайте коды, поступившие по СМС, кем бы звонившие ни представлялись», — призвали в столичной прокуратуре.
Ранее россиян предупредили об опасностях кибератак из-за голосовых сообщений. Аферисты используют образец голоса, чтобы создавать послание с любым содержанием через нейросети.