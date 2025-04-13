Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с установкой сигнализации

Мошенники похитили у пенсионера в Москве 1,8 млн рублей с помощью новой схемы

Телефонные аферисты придумали новую схему мошенничества, получая код доступа к «Госуслугам» под предлогом установки в доме сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Жертвой злоумышленников стал 81-летний пенсионер. Неизвестный позвонил мужчине и рассказал, что для сигнализации, которую якобы оборудуют в его многоквартирном доме, нужно изготовить ключи. Преступник попросил назвать код из СМС, а получив его, завершил разговор.

Сразу после этого пенсионеру пришло сообщение, что его данные и денежные средства заполучили мошенники. В качестве подтверждения аферисты даже прислали фото служебного удостоверения лжесотрудника финмониторинга.