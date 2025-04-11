Россиян предупредили об опасностях кибератак из-за голосовых сообщений

Использование голосовых сообщение упростит задачу мошенникам, если они взломают аккаунт в мессенджере WhatsApp или Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Преступники смогут использовать образец голоса и с его помощью через нейросети создать сообщения с любым текстом, а потом разослать их знакомым и родственникам жертвы.

Помимо этого, злоумышленники задействуют видеозаписи фронтальной камеры для создания дипфейков.

Ранее россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с продажей билетов «Аэрофлота». Аферисты звонят или пишут якобы от имени представителей авиакомпании, предлагая оформить билеты по «плоским» тарифам.