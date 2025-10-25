Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с трудоустройством

Аферисты начали оформлять микрозаймы на жертв после похищения кодов авторизации и персональных данных под предлогом трудоустройства на маркетплейсах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

В ведомстве отметили, что такой способ — одна из самых распространенных схем мошенничества, связанных с использованием онлайн-платформ. Мошенники действуют якобы от имени работодателя и убеждают соискателя передать код из СМС-сообщения.

«После чего оформляют микрозайм от лица потерпевшего на сайтах микрофинансовых организаций», — предупредили в МВД.

Юрист Антон Арифулин объяснял, что если на смартфон неожиданно пришло СМС-сообщение с кодом, то реагировать на него не нужно. Он посоветовал проверить, какие сервисы связаны с номером телефона, сменить пароли и настроить вход по биометрии.

Кроме того, мошенники начали красть деньги через поддельные ссылки для получения льгот.