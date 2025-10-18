Мошенники стали красть деньги через поддельные ссылки для получения льгот

МВД: мошенники через объявления крадут деньги и доступ к «Госуслугам»

Злоумышленники используют фальшивые объявления, чтобы похитить деньги и получить доступ к порталу «Госуслуги». Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ в ответ на соответствующий запрос агентства.

«Ссылка ведет на фишинговый сайт, где предлагают ввести данные от „Госуслуг“, чтобы получить компенсации, субсидии, выплаты, льготы и так далее», — отметили в пресс-центре.

При вводе данных аферисты получают доступ к аккаунту «Госуслуг» и всем данным, что в них находятся.

МВД призывало быть осторожными и никогда не передавать личные данные по подозрительным ссылкам.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников. Аферисты представляются сотрудниками организаций, обслуживающих газовое оборудование. Они уверяют жертву в необходимости заключить договор на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО со спецорганизацией.