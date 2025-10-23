Опасен ли непрошенный код в СМС. Юрист объяснил, когда следует паниковать

Юрист Арифулин призвал не реагировать на код от банка без запроса

Одноразовые пароли из СМС не опасны, если не передать их третьим лицам. В этом случае ключевым является человеческий фактор, сообщил РИА «Новости» член ассоциации юристов России Антон Арифулин

«Сообщение с кодом само по себе не опасно. Опасность начинается в тот момент, когда цифры оказываются у третьих лиц для авторизации», — объяснил он.

Единственным способом защитить свои деньги юрист назвал отсутствие реакции: не нужно перезванивать по номеру, с которого пришло СМС, или передавать его другим. Дополнительно Арифулин посоветовал проверить, какие сервисы привязаны к номеру телефона, сменить на них пароли и настроить вход по биометрии.

Если же мошенник авторизуется с другого устройства и получит код, то сможет войти в аккаунт и перевести деньги, в том числе взятые в кредит. Арифулин заявил, что сама по себе технология одноразовых паролей уязвима из-за человеческого фактора, а не технологических особенностей.

Ранее телефонный мошенник выманил код у певицы Лолиты Милявской, но она успела сменить пароль и поставить запрет на кредиты. Аферист представился сотрудником транспортной компании.