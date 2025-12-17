Россия выразила соболезнования Таджикистану из-за гибели ребенка в Одинцове

МИД России выразил соболезнования таджикистанской стороне в связи с нападением на подмосковную школу и гибелью ребенка. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова .

Министерство предложило помощью посольству республики.

«Российская сторона будет руководствоваться присущим стратегическому партнерству и союзничеству с Республикой Таджикистан принципом взаимной поддержки», — отметила дипломат.

Она добавила, что любая жизнь имеет высочайшую ценность вне зависимости от гражданства или национальной принадлежности человека. По словам Захаровой, российская сторона сделает все для беспристрастного и объективного расследования случившегося.

Подросток напал с ножом на учащихся школы в Одинцове 16 декабря. Жертвой резни стал 11-летний мальчик. Нападавший также ранил нескольких учеников и охранника, который пытался ему помешать.

Перед преступлением он разослал одноклассникам манифест, в котором изливал ненависть к обществу, рассуждал о национальностях и религиях.