Россия выдала Латвии обвиняемого в изнасиловании девочки

Россия экстрадировала в Латвию обвиняемого в совершении особо тяжкого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

«Генпрокуратурой России удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Латвии о выдаче гражданина Республики Узбекистан Хуршида Шарапатова для привлечения к уголовной ответственности», — сообщили в ведомстве.

По версии правоохранителей, в апреле 2021 года Шарапатов надругался над девочкой в Риге. Спустя два года его объявили в международный розыск, а в июле 2024 года злоумышленника задержали в Москве.

Инкриминируемые действия подпадают под признаки преступлений, предусмотренных и российским уголовным законодательством. Несмотря на это, Генпрокуратура удовлетворила запрос об экстрадиции Шарапатова.

Ранее по запросу российской стороны Колумбия экстрадировала международного наркоторговца Владимира Полянского.