Астраханские врачи выписали трех человек после вспышки сальмонеллеза

Лечение от сальмонеллезной инфекции в инфекционной областной клинической больнице Астраханской области проходят 18 человек, включая четырех детей. Всего в регионе подтвердили 22 случая заражения, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что трех человек врачи выписали после прохождения лечения. Также констатировали один летальный исход.

«Состояние всех госпитализированных оценивается как средней степени тяжести, угрозы для жизни в настоящее время нет. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме», — заявили в пресс-службе.

Массовая госпитализация жителей Астрахани с подозрением на сальмонеллез началась в конце прошлой недели. Как сообщила пресс-служба регионального СК, вероятным источником заражения стали рыбные котлеты из гастронома. Криминалисты завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.