Росгвардия опубликовала видео задержания подозреваемых в ограблении почты

Подозреваемых в ограблении отделения почты на юге Москвы задержали при содействии подразделения СОБР. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Силовое ведомство опубликовало видео задержания. По его данным, у подозреваемых изъяли 142 тысячи рублей.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что предполагаемых налетчиков нашли в Серпухове. Всего по этому уголовному делу задержали пятерых человек от 29 до 67 лет, некоторые из них ранее судимые.

Накануне утром мужчина и женщина в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в отделение почты на улице Медиков и потребовали деньги. Всего они похитили около 4,8 миллиона рублей.