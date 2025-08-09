Полиция задержала подозреваемых в ограблении почты в Москве

Московские правоохранители задержали в Серпухове подозреваемых в разбойном нападении на отделение почты. Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Задержанных подозревают в хищении почти пяти миллионов рублей.

«Мои коллеги из столичной полиции по горячим следам задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на одно из отделений Почты России, расположенного на юге Москвы», — отметила Волк.

Она добавила, что их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Злоумышленники ограбили отделение почты на улице Медиков. Они пригрозили сотруднику предметом, похожим на пистолет. В Сети появилась информация, что преступников было двое: мужчина и женщина.

Всего они вынесли из отделения порядка 4,8 миллиона рублей. По данным источника РЕН ТВ, с места преступления грабители сбежали на такси.