Росгвардеец погиб после расстрела военного «Урала» в Чечне

В Чечне неизвестные расстреляли военный автомобиль «Урал», погиб сотрудник Росгвардии. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

Злоумышленники напали на служебный грузовик в станице Петропавловская Грозненского района около полудня. Они выпустили несколько очередей из автоматического оружия.

Пострадал еще один сотрудник ведомства. На месте происшествия сейчас работают следователи. Преступники успели скрыться после нападения, их уже местные силовики.

Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженцев Дагестана, Чечни и Ставропольского края, подозреваемых в нападении на бойцов Псковской дивизии в 2000 году. Тогда погибли 84 российских военных. Все задержанные входили в банду боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева.

Этим летом СК России установил личности 131 боевики из банды Басаева, напавших на Ингушетию в 2004 году. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование прекратили в связи с их смертью, 11 человек объявили в розыск.