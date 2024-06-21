СК установил личности 131 боевика, напавшего на Ингушетию в 2004 году

Следственный комитет России установил личности 131 боевика из банды Шамиля Басаева, которые участвовали в нападении на Ингушетию 20 лет назад. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Боевики напали на Ингушетию в ночь с 21 на 22 июня 2004 года. Они захватили здание ОВД в Карабулаке, место дислокации ОМОН при МВД Ингушетии, здание республиканского МВД в Назрани, Назрановский РОВД, Назрановский ГОВД, здание Назрановского пограничного отряда, воинскую часть в станице Троицкая Сунженского района, посты ДПС ГИБДД и дороги между городом Карабулак и селом Яндаре.

Группы боевиков дежурили автомобильных развязках, чтобы не пустить в республику федеральные силы. Под видом автоинспекторов они останавливали машины для проверки документов. Если им попадались военные или сотрудники правоохранительных органов — убивали их и забирали оружие. В результате нападения погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

По данным Следкома, в отряде Басаева было около 300 боевиков. Среди них — жители Чечни, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, а также иностранные наемники.

«Следователями установлена причастность 131 лица, из которых 68 уже осуждены за участие в банде, совершение акта терроризма и посягательства на жизнь военнослужащих и приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному. В отношении 52 фигурантов уголовное преследование было прекращено в связи с их смертью — они были ликвидированы при оказании вооруженного сопротивления, 11 лиц объявлены в розыск», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что продолжат устанавливать личности участников банды.

В марте этого года в Карабулаке участники незаконного вооруженного формирования устроили перестрелку с правоохранительными органами. Террористы, заблокировавшиеся в квартире жилого дома, оказали вооруженное сопротивление полицейским. Преступников ликвидировали. В республике ввели режим контртеррористической операции.