Появились кадры задержания подозреваемых в нападении на Псковскую дивизию

Задержание уроженцев Дагестана, Чечни и Ставропольского края, подозреваемых в участии в нападении на бойцов Псковской дивизии в 2000 году в составе банды боевиков Хаттаба и Шамиля Басаева, попало на видео. Кадры оперативной работы ФСБ показала пресс-служба ведомства.
Силовики отметили, что в ходе расследования при взаимодействии с СОБР Росгвардии и МВД установили личности и задержали подозреваемых в Дагестане, Карачаево-Черкесии и Волгоградской области.
Фигурантам дела в ближайшее время предъявят обвинения в вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органов и участии в банде. Суд отправил задержанных под стражу.
Банда Хаттаба и Басаева в конце февраля 2000 года напала на военных Псковской дивизии ВДВ рядом с селом Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе боя погибли 84 военнослужащих, еще четверо получили тяжелые ранения, напомнил RT.
Минтранс Подмосковья опубликовал список маршрутов до музеев региона
Спортсмены из Большой Шатуры выступили на соревнованиях по биатлону в Истре
Врач из Улан-Удэ лишилась денег и автомобиля из-за мошенников
Три человека погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом под Астраханью
Школьники из Дмитрова побывали на экскурсии в Нижнем Новгороде
Названы способы реализации «плана победы» Зеленского
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте