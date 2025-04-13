Родные потеряли арестованного мэра Артемовского после отмены меры пресечения

Родственники арестованного мэра Артемовского Константина Трофимова потеряли его после отмены судом меры пресечения. Об этом сообщило Ura.ru .

«Апелляция по делу Трофимова прошла в начале апреля. Облсуд освободил его из-под стражи, и родные подумали, что Трофимова должны были выпустить на свободу. Но этого не произошло», — отметил источник агентства.

Свердловский облсуд пояснил, что постановление суда первой инстанции отменили из-за процессуальных нарушений. После этого силовики ходатайствовали об аресте Трофимова, и суд удовлетворил прошение. Мэр останется под стражей до 17 апреля.

Трофимова арестовали 18 сентября 2024 года, под стражей он находится семь месяцев по обвинению во взяточничестве. Однако Трофимов отрицает это и заявляет, что его оговорили.

Участником уголовного дела о коррупции стал и экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.