Родные потеряли арестованного мэра Артемовского после отмены меры пресечения
Родственники арестованного мэра Артемовского Константина Трофимова потеряли его после отмены судом меры пресечения. Об этом сообщило Ura.ru.
«Апелляция по делу Трофимова прошла в начале апреля. Облсуд освободил его из-под стражи, и родные подумали, что Трофимова должны были выпустить на свободу. Но этого не произошло», — отметил источник агентства.
Свердловский облсуд пояснил, что постановление суда первой инстанции отменили из-за процессуальных нарушений. После этого силовики ходатайствовали об аресте Трофимова, и суд удовлетворил прошение. Мэр останется под стражей до 17 апреля.
Трофимова арестовали 18 сентября 2024 года, под стражей он находится семь месяцев по обвинению во взяточничестве. Однако Трофимов отрицает это и заявляет, что его оговорили.
Участником уголовного дела о коррупции стал и экс-губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.