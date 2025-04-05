Экс-губернатор Свердловской области стал участником уголовного дела о коррупции

Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попал в поле зрения следствия по уголовному делу о коррупции. Об этом сообщила газета «Коммерсант» .

Как уточняют источники издания в правоохранительных органах, пока неизвестно в каком статусе Куйвашев участвует в деле. Однако, по данным издания, в ближайшее время власти могут принять решение об избрании меры пресечения или отказа от нее.

Куйвашев покинул пост главы региона 21 марта. Он отказался комментировать слухи о возможном задержании. По разным данным, экс-губернатора либо обвиняют по экономической статье, либо допрашивают в качестве свидетеля.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером предложил ему возглавить Свердловскую область.