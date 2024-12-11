Устроившему резню в школе Краснодара подростку вынесли приговор

Суд в Краснодаре вынес приговор подростку, который напал с ножом на сверстника

Прикубанский районный суд вынес приговор подростку, который напал на сверстника с ножом в школе Краснодара. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Заседание прошло в закрытом режиме. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде запрета некоторых действий. Подростку нельзя выходить из дома с 21:00 до 08:00, покидать Краснодарский край, общаться с проходящими по делу лицами, посещать школу, отправлять и получать почту, пользоваться интернетом и находиться в местах массового скопления людей.

«По первому требованию следователя и суда он обязан явиться по вызову», — добавили в пресс-службе.

При нарушении ограничений меру пресечения могут заменить на более строгую.

Ранее следователи запросили в качестве наказания отправить школьника под стражу. Криминалисты провели обыски в школе и изъяли необходимые документы.