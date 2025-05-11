Родителей растоптавших георгиевскую ленту детей в Обнинске вызвали в СК

В Обнинске проверят законность получения российского гражданства родителями школьников, задержанных за осквернение символа воинской славы России. Об этом сообщила пресс-служба управления СУ Следственного комитета по Калужской области.

Следствию стало известно, что в несовершеннолетние в Обнинске осквернили георгиевскую ленту, установленную в виде флага на одном из домов. Их родители недавно стали гражданами России.

СК проверит основания получения гражданства в рамках расследования уголовного дела по статье «Халатность».

Глава СК России Александр Бастрыкин также поручил исполняющему обязанности руководителя Следственного управления СК России по Калужской области Константину Василевичу доложить о ходе расследования уголовного дела и проведения процессуальной проверки.

Ранее неизвестные в Ленобласти осквернили мемориал «Братская могила».