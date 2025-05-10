Вандалы осквернили мемориал «Братская могила» в Любани
Неизвестные вандалы осквернили мемориал «Братская могила» в Любани в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
Злоумышленники исписали памятник на Березовой аллее баллончиком с красной краской. В этом месте находится захоронение около 14 тысяч советских воинов, погибших в 1941-1944 годах.
Надпись появилась накануне торжественных мероприятий в честь 80-летия Победы. По предварительной информации, она посвящена протестам по поводу строительства мусорного полигона вблизи города.
В правоохранительных органах Telegram-каналу сообщили, что приступили к поиску подозреваемых. Полиция возбудила дело о вандализме.
Ранее стало известно, что вандалы осквернили стену Воинского мемориального кладбища в Ярославской области. Преступникам грозит до двух лет лишения свободы.