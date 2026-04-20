Roblox оштрафовали на 8 млн рублей за пропаганду ЛГБТ

Таганский суд Москвы признал платформу Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ* и назначил административный штраф в восемь миллионов рублей по двум протоколам. Об этом сообщил «Интерфакс» .

В декабре 2025 года Роскомнадзор объявил об ограничении доступа к Roblox на территории России. Основанием для блокировки стали выявленные в ходе мониторинга системные нарушения, распространение материалов с пропагандой терроризма и экстремизма.

Руководство Roblox заявляло о готовности взаимодействовать с РКН для удаления опасной и деструктивной информации, а также для пресечения преступных действий.

Ранее стало известно, что в Нидерландах также проверят Roblox на безопасность для несовершеннолетних пользователей. Правоохранители королевства получали сообщения о появлении откровенного или насильственного контента на платформе.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России.