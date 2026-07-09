Рязанская полиция задержала банду, грабившую девушек после онлайн-знакомств

Рязанские правоохранители поймали трех человек, которые после онлайн-знакомств проникали в квартиры девушек и грабили их. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Один из злоумышленников знакомился с женщинами на сайте знакомств, после чего напрашивался в гости. В назначенный день мужчина приходил в компании еще одного молодого человека и девушки, которые проникали в квартиру и требовали денег, угрожая физической расправой.

Таким образом они вынудили 23-летнюю жительницу Рязани отдать 98 тысяч рублей и смартфон, а 27-летнюю жительницу Тверской области — 100 тысяч рублей. Еще одну 18-летнюю рязанку они ограбили на 180 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска остановили преступников на выезде из Рязанской области.

«Все трое оказались жителями Воронежской области — 27-летние муж с женой и 22-летний брат главы семейства», — отметили в пресс-службе.

Ранее в Петербурге задержали 40-летнего жителя Ивановской области, подозреваемого в незаконной банковской деятельности.