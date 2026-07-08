В Петербурге задержали мужчину по подозрению в банковских махинациях

Сотрудники уголовного розыска задержали 40-летнего жителя Ивановской области, который был объявлен в федеральный розыск. Его подозревают в участии в незаконной банковской деятельности, написала «Мойка78» .

По данным пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, мужчина входил в организованную группу, которая действовала с 2018 по 2025 год. Ущерб от деятельности группы составил 13 миллионов рублей.

Задержание произошло днем 7 июля. О задержании уже уведомлены соответствующие службы.

Ранее Мойка78 сообщала, что петербургская полиция раскрыла схему незаконной банковской деятельности с выводом средств через подконтрольные фирмы. Оборот по схеме составил 500 миллионов рублей. Злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию и транзиту денег, получая комиссию около 12% с каждой операции.

В рамках расследования были задержаны предполагаемый организатор схемы — учредитель коммерческих организаций, соорганизатор и двое сообщников, отвечавших за поиск клиентов.