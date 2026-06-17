Ревнивый пенсионер получил два года колонии за нападение на соседку в Саратове

В Саратове суд вынес приговор пенсионеру, который напал с ножом на соседку. Об этом сообщил «СарИнформ» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что после организованного застолья фигурант приревновал знакомую к мужчине, которого та поцеловала. Преступник вооружился ножом и ударил потерпевшую в живот. Ей потребовалась экстренная госпитализация.

Пенсионера признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему назначили наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима.