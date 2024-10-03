«Решил, что надо рисковать». Попавший в рабство под Тулой рассказал о попытках побега

Крымчанин Александр Коваценко, попавший в трудовое рабство на ферме в Тульской области, самостоятельно пытался бежать, но владельцы вернули его обратно. В итоге всех удерживаемых в плену россиян спасли волонтеры, сообщила «Газета.ru» .

Коваценко рассказал, что не смог далеко уйти, так как цыгане разыскивали беглецов.

«Я решил, что надо рисковать и бежать. Хотя меня предупреждали, что тут ловят, догоняют и бьют, издеваются. Но попробовал уйти утром на свой страх и риск», — отметил он.

Попавший в рабство россиянин объяснил, что во время побега встретил местного жителя, который сообщил владельцу фермы о пропавшем. Крымчанин собирался выйти на дорогу и поймать автобус или попутку, но навстречу ему выехал автомобиль с цыганами. Его затолкали в машину и отвезли обратно на ферму.

Попавших в рабство россиян освободили приехавшие к ним волонтеры движения «Альтернатива». Владельцы фермы заставляли сотрудников бесплатно собирать яблоки и били работников за любую провинность.