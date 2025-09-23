Адвокаты Пи Дидди подали ходатайство об освобождении артиста после приговора

Проходящий обвиняемым по делу об организации проституции рэпер Пи Дидди (Шон Комбс) может выйти из тюрьмы сразу после вынесения приговора 3 октября. С ходатайством о назначении наказания в 14 месяцев тюремного заключения, которые артист отбыл во время ареста, обратились его адвокаты. Об этом сообщил телеканал Sky News .

В заявлении правозащитники назвали центр заключения Metropolitan в Бруклине местом с бесчеловечными условиями содержания, где артиста регулярно подвергали насилию, а также кормили едой с личинками и не выпускали на свежий воздух.

«За последние два года карьера и репутация мистера Комбса разрушены. Он отсидел больше года в одной из самых печально известных тюрем Америки, но извлек максимум пользы из этого наказания», — указали адвокаты.

Они подчеркнули, что их подзащитный не вступал ни в какие конфликты во время отбывания ареста, а также помогал другим заключенным, запустив образовательную программу по управлению бизнесом.

«Пришло время вернуть его домой к семье, чтобы он мог продолжить лечение», — подытожили юристы.

Ранее коллегия присяжных отказалась признать Пи Дидди виновным по обвинению в рэкете, торговле людьми, а также сексуальной эксплуатации через принуждение и мошенничество. Это избавило артиста от пожизненного заключения.

Сейчас в обвинении остались только два пункта, включающие в себя незаконную перевозку людей и вовлечение в проституцию. Но даже по этим статьям Пи Дидди грозит до 20 лет тюрьмы. Кроме того, прокуратура продолжила получать иски от мужчин и женщин, обвиняющих артиста в сексуальном насилии и других преступлениях.

Сторона обвинения представит суду рекомендации по приговору артисту в ближайший понедельник, 29 сентября.