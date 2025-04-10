Рэпера Вадима Чалого приговорили к 16 годам колонии за покушение на теракт

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор повару и рэперу Вадиму Чалому за три покушения на теракт и незаконное хранение взрывных устройств. Об этом сообщило РИА «Новости».

Преступника приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые три года ему предстоит провести в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима. Также Чалый выплатит штраф в размере 500 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что по заданию украинских спецслужб мужчина отправил трем полковникам российской армии взрывные устройства под видом подарков от сослуживцев. Обошлось без пострадавших — получатели смертельно опасных посылок находились в командировках и не успели их открыть.

По словам Чалого, в Москву он переехал с Украины на заработки. На преступление решился ради вознаграждения, найдя объявление на «Авито». За каждую из посылок мужчине обещали заплатить по тысяче рублей. Свою вину рэпер с поварским образованием полностью признал, сказав, что не думал о последствиях и хотел получить легкие деньги.

Как уточнили в «Авито», у компании нет подтверждений тому, что общение по объявлению проходило через платформу.

«Признаки противоправных действий на платформе не обнаружены. Обращений правоохранительных органов, связанных с данной ситуацией, тоже не было. Если они поступят, готовы предоставить всю доступную информацию», — заявили в «Авито».

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