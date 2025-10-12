Гуфа оштрафовали на пять тысяч рублей

Фото: РИА «Новости»

Известного рэпера Алексея Долматова (Гуф) оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рассмотрение дела артиста прошло в судебном участке № 99 района Зюзино.

Перед концертом в Калининграде 23 августа Гуф отказался пройти медосвидетельствование на психотропные вещества и наркотические средства.

В отношении Долматова тогда полицейские составили протокол. Они прибыли на место концерта после сообщения о якобы неадекватном поведении Гуфа.

Осенью 2024 года Гуф попросил забрать его из рехаба из-за сильной ломки. В стенах заведения рэпер постоянно нажимал кнопку вызова персонала и пытался сбежать.

Врачи привели артиста в себя и списали все на временный припадок.

До этого МВД попросили проверить песни Гуфа на пропаганду наркотиков.

