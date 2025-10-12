Гуфа оштрафовали на пять тысяч рублей

Гуфа оштрафовали на 5000 рублей за отказ от проверки на наркотики

Известного рэпера Алексея Долматова (Гуф) оштрафовали на пять тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Рассмотрение дела артиста прошло в судебном участке № 99 района Зюзино.

Перед концертом в Калининграде 23 августа Гуф отказался пройти медосвидетельствование на психотропные вещества и наркотические средства.

В отношении Долматова тогда полицейские составили протокол. Они прибыли на место концерта после сообщения о якобы неадекватном поведении Гуфа.

Осенью 2024 года Гуф попросил забрать его из рехаба из-за сильной ломки. В стенах заведения рэпер постоянно нажимал кнопку вызова персонала и пытался сбежать.

Врачи привели артиста в себя и списали все на временный припадок.

До этого МВД попросили проверить песни Гуфа на пропаганду наркотиков.