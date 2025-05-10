«Разорвало на части». Погибшие при взрыве гранаты в Подмосковье были соседями по коммуналке

Соседи исключили конфликт между погибшими при взрыве гранаты в Лосино-Петровском

Погибшие при взрыве в подъезде дома в Лосино-Петровском двое мужчин никогда не конфликтовали, хотя и жили в одной коммунальной квартире. Об этом 360.ru рассказал их сосед.

Он пояснил, что из помещения во время вечеринки они вышли покурить. Откуда взялся снаряд, никто не знает.

«Нормальные мужики. Один работал в метрополитене. Ему 47 лет. Второй, по-моему, тоже такой же. Под полтинник примерно», — заявил житель дома.

Сосед добавил, что оба погибших — многодетные отцы, которых до взрыва пьяными никто не видел. По его словам, мужчины дружили семьями и жили в своей коммунальной квартире мирно.

«Одному руку оторвало, он от потери крови скончался на месте еще до приезда скорой помощи. Второго просто разорвало на части», — добавил собеседник 360.ru.

Житель дома признался, что сейчас все находятся в шоковом состоянии: никто не понимает, откуда взялась взрывчатка.

«Думаем, это просто была граната. Может, поиграться решили по пьяни. Чеку вырвали: „Держи.“ — „Нет, ты держи.“ А потом — бабах, и все», — подытожил сосед.

В распоряжении 360.ru оказалось видео из подъезда дома, где произошел взрыв. На одной из стен, предположительно, видны следы от разлетевшихся осколков.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что детонация гранаты в подъезде дома в Лосино-Петровском произошла в ночь на субботу, 10 мая. По данным ведомства, четверо местных жителей устроили посиделки с алкоголем. Двое вышли в подъезд, где один достал гранату, чтобы показать знакомому. В результате взрыва оба погибли на месте.

Подмосковные следователи завели уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении и приобретении боеприпасов.