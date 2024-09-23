Разгромившего могилу Маслякова вандала отправили в психиатрическую клинику

Молодого человека, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова, отправили в психиатрическую клинику на экспертизу. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Задержанный молодой человек 2004 года рождения направлен в психиатрическую лечебницу. Предварительно, там его проверят на вменяемость», — сообщил собеседник агентства.

Накануне днем 19-летний москвич надругался над могилой Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве. Злоумышленник вырвал крест, разбросал цветы и переставил фотографии.

Охранники кладбища задержали злоумышленника и вывели с территории, чтобы передать правоохранителям. Семья Маслякова написала заявление в полицию после разгрома могилы.