Разборка с мигрантами закончилась стрельбой на парковке ТЦ в Люберцах

Массовой дракой со стрельбой обернулась разборка жителей деревни Марусино в городском округе Люберцы с приезжими иностранцами. Как сообщил Telegram-канал Mash, участниками конфликта стали около 40 человек.

По предварительным данным, причиной потасовки стало хамское обращение с продавщицей торгового центра. Выяснять отношения мужчины отправились на парковку. Сначала правоту участники отстаивали на кулаках, но после мигранты вызвали подмогу. Приехавшие открыли стрельбу из травматического пистолета.

Всего ранения получили четыре человека. Стрелки и участники конфликта скрылись до приезда полиции. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Сейчас личности всех участников устанавливают по записям с видеокамер.

В минувшую пятницу, 13 июля, массовая драка со стрельбой произошла в ночном клубе Puzzle Club в поселке Андреевка Приморского края. Отношения между собой выясняли сотрудники заведения и вооруженные гости. По словам очевидцев, группа из 30 человек открыла огонь по зданию клуба после того, как одного из них не пустили в заведения охранники из-за найденного пистолета. В момент стрельбы в клубе находились порядка 300 человек.